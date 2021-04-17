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За сутки в Украине 14 984 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 новых 984 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных - 1 386 - в Харьковской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Кроме того, среди "лидеров" по заболеваемости Днепропетровская область - 1 169 случаев, Одесская область - 1 097 випадківм и Киев - 1 112 случаев.

Меньше всего заболевших за сутки в Ивано-Франковской (147) и Закарпатской (187) областях.

За сутки было совершено 105 215 тестирований (в частности методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).

От коронавируса 16 апреля умерли 440 украинцев. В больницу попали 4100 человек.

Ранее сообщалось, что во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавирус.

Напомним, в Украине за сутки 15 апреля обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

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