За сутки смертельные случаи от коронавируса зафиксировали в 13 областях

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса - 21, больше всего людей умерло в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО.

С начала эпидемии пиковое количество смертей было зафиксировано несколько раз: 17 апреля - 16 случаев, 19 апреля - 18 случаев, 29 апреля - 17 случаев. Сегодня в Украине зарегистрирован 21 летальный случай от коронавируса.

Больше всего людей умерло в Черновицкой области - как за сутки, так и в целом. Всего 8 мая зарегистрировали смертельные случаи в 13 регионах:

Черновицкая область - 67 погибло (+5 за сутки);

Ивано-Франковская область - 60 погибло (+1 за сутки);

Киев - 32 погибло (+3 за сутки);

Киевская область - 20 погибло (+1 за сутки);

Львовская область - 18 погибло (+1 за сутки);

Ровенская область - 14 погибли (+2 за сутки);

Закарпатская область - 14 погибли (+1 за сутки);

Черкасская область - погибло 11 (+1 за сутки);

Харьковская область - погибло 11 (+1 за сутки);

Волынская область - погибло 10 (+1 за сутки);

Запорожская область - 7 погибло (+2 за сутки);

Днепропетровская область - 5 погибло (+1 за сутки);

Одесская область - 5 погибло (+1 за сутки)

Накануне в Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавирус. 7 мая, днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу Подольска в тяжелом состоянии неделю назад. У нее был лишний вес.

По данным британских ученых, ожирение стало наиболее значимым фактором для госпитализации пациентов с COVID-19, за ним следовали курения и медленная ходьба. При этом ожирение удваивало риск попадания в больницу.