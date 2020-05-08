За сутки смертельные случаи от коронавируса зафиксировали в 13 областях

Больше всего людей умерло в Черновицкой области - как за сутки, так и в целом
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса - 21, больше всего людей умерло в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО.
С начала эпидемии пиковое количество смертей было зафиксировано несколько раз: 17 апреля - 16 случаев, 19 апреля - 18 случаев, 29 апреля - 17 случаев. Сегодня в Украине зарегистрирован 21 летальный случай от коронавируса.
Больше всего людей умерло в Черновицкой области - как за сутки, так и в целом. Всего 8 мая зарегистрировали смертельные случаи в 13 регионах:
Накануне в Одесской области зафиксировали пятую смерть от коронавирус. 7 мая, днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу Подольска в тяжелом состоянии неделю назад. У нее был лишний вес.
По данным британских ученых, ожирение стало наиболее значимым фактором для госпитализации пациентов с COVID-19, за ним следовали курения и медленная ходьба. При этом ожирение удваивало риск попадания в больницу.