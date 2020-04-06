За сутки скорая забрала почти 80 людей с подозрением на коронавирус

За последние сутки экстренная медицинская помощь выезжала более 13 тысяч раз, 79 украинцев были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что за сутки в скорую в общем обратились 89 человек, у которых диагностировали подозрение на коронавирус.

"За минувшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13 тыс. 744. Из них с подозрением на коронавирус было 89. Из них - 79 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения. Параллельно работают мобильные бригады для забора образцов на тестирование. За минувшие сутки эти мобильные бригады забрали 676 образцов биологического материала, которые доставлены в вирусологическую лабораторию", -рассказал Ляшко.

По последней информации Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

По состоянию на утро 6 апреля, в Центр охраны здоровья поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 5864 сообщения о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области умер священник, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус.