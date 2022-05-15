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За сутки Россия обстреляла 11 городов и сел в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Фото: за сутки Россия обстреляла 11 городов и сел в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

В сутки субботы, 14 мая, российские военные обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, промышленные, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение, - говорится в сообщении. - Оккупанты убили мирных жителей, есть раненые".

Так, российские войска ударили по таким населенным пунктам – Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, пгт Очеретино, пгт Дробышево, пгт Северное, пгт Керамик, с. Берестово, с. Богородичное, с. Новокалиново.

"Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град", - добавили в полиции.

Как сообщалось, российские войска 14 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 3 мирных жителя.

13 мая войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского.

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Донецкая область