ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки Россия обстреляла 11 городов и сел в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 15 мая 2022 12:45
За сутки Россия обстреляла 11 городов и сел в Донецкой области: есть погибшие и раненые Фото: за сутки Россия обстреляла 11 городов и сел в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

В сутки субботы, 14 мая, российские военные обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, промышленные, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение, - говорится в сообщении. - Оккупанты убили мирных жителей, есть раненые".

Так, российские войска ударили по таким населенным пунктам – Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, пгт Очеретино, пгт Дробышево, пгт Северное, пгт Керамик, с. Берестово, с. Богородичное, с. Новокалиново.

"Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град", - добавили в полиции.

Как сообщалось, российские войска 14 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 3 мирных жителя.

13 мая войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС