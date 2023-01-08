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За добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили

Фото: за добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 8 січня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області. Ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 8 осіб отримали поранення: 7 - у Бахмуті і один - у Соледарі..

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1293 особи, ще 2831 поранено.

Як повідомлялось,російські війська 6 січня обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.

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Донецька областьБахмут