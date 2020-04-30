За сутки в мире подтвердили еще почти 70 тыс. зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти 6 тыс. людей умерли

За сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Worldometers.

Отмечается, что 5 833 человек за последние сутки умерли из-за коронавируса, больше всего - в США (1,846) и Великобритании (765).

Общее число зараженных коронавирусом в мире, по состоянию на 1:00 30 апреля составляет 3 205 972 человек, в критическом состоянии почти 60 тыс. из них. Всего в мире от COVID-19 умерли свыше 227 тыс. людей.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысило 1 миллион.

РБК-Украина писало, что неправительственная организация по вопросам гуманитарной помощи Международный комитет спасения (IRC) сообщила, что без помощи уязвимым странам, заразиться коронавирусом могут 1 миллиард людей в мире.

Как сообщало РБК-Украина, пандемия коронавирус COVID-19 на сегодня далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.