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За сутки медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на коронавирус

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 12:49
За сутки медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 154 новых случаев коронавируса

В течение минувших суток медики в Украине получили в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, чем за предыдущие сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу, передает корреспондент РБК-Украина.

Получено более 600 подозрений.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что всего за минувшие сутки было зафиксировано 154 новых людей, заболевших коронавирусом, среди которых 10 детей. Госпитализировано 92 человека.

Главный санитарный врач также добавил, что в течение минувших суток совершено 9158 выездов бригад медицинской помощи, в том числе 112 вызовов было именно из-за подозрения на COVID-19. По результатам этих вызовов 112 90 человек были госпитализированы.

Кроме этого, по его словам, без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля.

Также он сообщил, что люди могут оставить место самоизоляции лишь два раза в неделю для пополнения запасов предметов первой необходимости.

Также РБК-Украина писало, что с 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

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