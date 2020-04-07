За сутки коронавирусом заразились 32 медика

За прошедшие сутки коронавирус COVID-19 обнаружили в 32 медицинских работников. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, за последние 24 часа в больницы было госпитализировано 35 украинцев, у которых подтвердили диагноз коронавирус.

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, 9 случаев зарегистрировано у детей. К сожалению, 32 медицинских работника. Из 143 человек в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и один медработник", - заявил Ляшко.

По состоянию на утро 7 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 1462 случая заражения коронавирусом, 28 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также существенно увеличилось количество смертельных случаев от COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки умерли 7 украинцев.

Также РБК-Украина сообщало, что 104 из 1462 зарегистрированных случаев заражения - это дети. 34 ребенка сейчас находятся в медучреждениях.