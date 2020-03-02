За сутки коронавирусом в мире заболело в 9 раз больше людей, чем в Китае

За пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем в самом Китае. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

По его словам, за сутки коронавирусом в Китае заразились всего 206 человек. При этом только 8 случаев зафиксировано за пределами провинции Хубэй, откуда изначально распространилась инфекция. Гебреисус отметил, что это самый низкий показатель с 22 января.

В то же время, количество зараженных вне Китая продолжает расти.

"За последние 24 часа было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев COVID-19 за пределами Китая, чем внутри Китая", - заявил глава ВОЗ.

В общей сложности вне Китая зафиксировано 8739 случаев заражения в 61 стране со 127 смертельными случаями.

Больше всего эпидемия коронавируса затронула Южную Корею. Власти страны подтвердили 4200 случаев заражения с 22 смертельными случаями. Также вирус лютует в Италии, Иране и Японии.

"Ситуация с Южной Кореей доказывает, что это уникальный вирус с уникальными возможностями. Этот вирус - не грипп", - подытожил глава ВОЗ.

Напомним, в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - в материковом Китае.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого.