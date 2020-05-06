За сутки в Киеве еще 68 случаев COVID-19, заболели трое медиков

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 68 пациентов, из них трое медиков. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 68 человек.

"Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1 651 подтвержденный случай… 17 случаев подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской лавре. Госпитализированы в больницы 24 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков", - заявил Кличко.

Он также отметил, что за сутки выздоровели 8 человек, а общее число выздоровевших достигло 99 человек.

Напомним, по состоянию на 6 мая общее число инфицированных в Украине достигло 13 184 человек, при этом выздоровели 2 097 пациентов. С начала эпидемии от коронавируса умерли 327 пациентов.

При этом динамика заболеваемости снова начала расти после трехдневного снижения, а лидером по суточной заболеваемости стала Днепропетровская область.

Только за минувшие сутки в Украине умерли 11 человек с коронавирусом.