За сутки в Киеве еще более 50 случаев COVID-19, заболели 11 медиков

За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили еще у 52 человек, при этом пятеро пациентов выздоровели. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, в том числе заболели 11 медиков. COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей.

Таким образом, на сегодня в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая.

"Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух областях Украины не зафиксировали новых случаев COVID-19. В частности, ни одного нового заболевшего не было в Черниговской и Николаевской областях.

По состоянию на 1 мая в Украине общее число зараженных приближается к 11 тысячам, а за сутки коронавирус выявили у 455 человек. При этом зарегистрировано 11 летальных исходов, 175 пациентов выздоровели. Общее количество выздоровевших с начала эпидемии в Украине приближается к полутора тысячам.