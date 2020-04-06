За сутки в Киеве еще 22 случая COVID-19, среди них медики и 8-летний ребенок

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В столице на сегодня 267 подтвержденных случаев

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели еще 22 человека, среди них медики и 8-летний ребенок. Об этом на брифинге заявил киевский городской голова Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувшие сутки заболели еще 22 жителя Киева.

"Заболели 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел 8-ми летний мальчик", - заявил Кличко.

Напомним, на 6 апреля число зараженных коронавирусом в Киеве достигло 267 человек. Кроме того, умерли уже четыре человека с подтвержденным диагнозом. Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов.

В целом по стране за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 68 человек - до 1319. Количество смертей на 6 апреля увеличилось до 38, вылечились от коронавируса 28 пациентов.

Отметим, по данным Министерства иностранных дел, за границей 15 украинцев вылечились от коронавируса и еще пятеро скончались. Кроме того, 167 украинцев проходят лечение.