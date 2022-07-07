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За сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 07 июля 2022 16:28
За сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донетчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Ремонтные бригады ДТЭК благодаря усилиям Вооруженных сил Украины вернули свет еще в 37 населенных пунктов Области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт компании.

"За 6 июля ремонтные бригады ДТЭК в Донецкой области вернули свет 37 тысячам семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах, которые ежедневно страдают из-за обстрелов. Больше всего восстановлений в Константиновской общине-более 26 тысяч семей. Кроме того, более недели почти ежедневно с разрешения военных энергетики снова и снова чинят сети в Торецкой общине. За вчера в очередной раз восстановлено питание более 6 тысяч домов жителей этой прифронтовой общины, постоянно страдающих от обстрелов", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас без света - 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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