За сутки энергетики вернули свет для 12 тысяч домов в Донецкой области, - ДТЭК

"Более 6 тысяч семей удалось зажить в Торецкой общине, которая постоянно обстреливается. Здесь восстановление удается выполнять практически ежедневно, так же ежедневно сети разрушаются в результате боевых действий. И еще более 2 тысяч - в Бахмутской общине, где обстрелы также не утихают. Бахмутский направление, по словам главы области Павла Кириленко является одним из самых тяжелых. Однако энергетики с разрешения военных смогли там выполнить ряд восстановительных работ", - сообщили в компании.

Без света пока остаются 106 населенных пунктов, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский.

Ночью из-за обстрелов без света остались жители Никопольского района. В частности были повреждены высоковольтные линии, от которых зависит электропитание целых населенных пунктов.

"Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели работу по их восстановлению только что получили разрешение на выполнение ремонтов от военных. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 17 населенных пунктах Днепропетровщины, вернув свет в 3 355 домов жителей, которые были обесточены из-за боевых действий", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.