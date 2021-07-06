Сутки на Донбассе: в результате обстрелов боевиков один военный погиб, еще трое ранены

Возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалика российские оккупанты осуществили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

Неподалеку Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

А в районе населенных пунктов Прицепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, трое военных получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.