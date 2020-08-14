За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один был ранен

За сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный, еще один был ранен. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По информации штаба, за минувшие сутки на Донбассе боевики огонь не открывали, но в то же время фиксировались другие факты нарушения террористами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.

Ранее стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующий режим перемирия.