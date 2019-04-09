За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг, помимо прочего, обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск восемь раз: вблизи села Водяное, возле населенного пункта Пески, рядом с Авдеевкой, в районе населенного пункта Опытное, Лебединское, в районе города Авдеевка и населенных пунктов Верхньоторецкое и Каменка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск пять раз: у Новотошковского, возле села Крымское, вблизи села Золотое-4, возле населенного пункта Луганское и в районе этого населенного пункта.

По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов были уничтожены, шестеро - ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница.