За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Уничтожены четыре и ранены четверо оккупантов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 апреля противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применив 10 раз запрещенное вооружение, один военный погиб, двое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Оккупанты обстреливали позиции ООС, в частности, из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников: вблизи поселка Пески, возле города Авдеевка, в районе населенного пункта Павлополь, у Лебединского и Водяного, в районе населенных пунктов Новотроицкое и Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов: вблизи поселка городского типа Зайцево, населенного пункта Новоалександровка, в районе населенного пункта Новолуганское, возле поселка Золотое-4 и вблизи поселка городского типа Южное.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении штаба.

От начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: в районе населенного пункта Широкино и вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120 мм позиции наших войск вблизи поселка городского типа Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика.