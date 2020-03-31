Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия
В течение прошедших суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 марта боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумова Торецького района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.
На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранения в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.