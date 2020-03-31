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Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 07:16
Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия

В течение прошедших суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы выпустив всего 22 мины.
  • рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
  • защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза - из 82-мм минометов - 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песок.
  • по окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

  • по защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы.
  • неподалеку Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • вблизи населенного пункта Хутор Свободный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
  • по оборонцях Шумова враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 марта боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумова Торецького района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.

На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранения в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.

На Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые
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