Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо ранены

Ситуация на Донбассе в течение прошлых суток, 20 апреля, обострилась. Вследствие вражеских обстрелов погиб один военный операции Объединенных сил, передает штаб ООС.

Еще трое военнослужащих ранены, а один получил боевое поражение. В целом вооруженные формирования Российской Федерации нарушили соблюдение режима прекращения огня 13 раз. Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода. Также были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Тарамчука, Опытного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, а также недалеко от Новоалександровки и Крымского.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали достойный отпор вражеским подразделениям... По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и минимум троих ранили", - добавили в ООС.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, вечером 20 апреля боевики на донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.