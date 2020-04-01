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Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, трое травмированы

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 07:47
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, трое травмированы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 14 обстрелов

На Донбассе в течение минувших суток, 31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики 14 раз обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела зафиксированы возле Красногоровки (выпущено 20 мин), возле Песок (10 мин), три обстрела вблизи Авдеевки (32 мины), а также возле Широкиного, Гнутового, Каменки, Опытного, Старогнатовки.

Также противник открывал огонь в районе Новотошковского, Луганского, Зайцевого.

"Имеющимися огневыми средствами наши защитники вовремя реагировали на каждый вражеский обстрел и дали оккупантам достойный отпор... К большому сожалению, следствием преступных действий оккупантов стали потери в рядах наших защитников. Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", - отметили в ООС.

В то же время разведка сообщила, что 31 марта ликвидированы трое российских оккупантов, еще один был ранен. Украинские военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

От начала среды, 1 апреля, боевики обстреливали украинские позиции вблизи Марьинки, потерь среди украинских защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - уточнили в штабе.

Напомним, 30 марта на Донбассе один военнослужащий ООС погиб, четверо получили ранения.

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