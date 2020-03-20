Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще один ранен

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации военные из состава операции Объединенных сил понесли потери. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", - отметили в ООС.

Зафиксированы два обстрела неподалеку Красногоровки (выпущено 6 мин), рядом с Лебединским (16 мин), вблизи Павлополя и Васильевки, рядом с Авдеевкой и возле населенного пункта Славное.

Еще четыре раза боевики открывали огонь в районе населенного пункта Крымское (выпущена 41 мина), неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского (10 мин), а в районе населенного пункта Новоалександровка велся снайперский огонь.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.

Напомним, вечером 19 марта штаб ООС сообщил, что в результате снайперского огня на Донбассе погиб украинский военный.