ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще один ранен

Новости » Происшествия     20.03.2020 - 07:41
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще один ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз нарушили режим "тишины"

На Донбассе за прошедшие сутки, 19 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации военные из состава операции Объединенных сил понесли потери. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", - отметили в ООС.

Зафиксированы два обстрела неподалеку Красногоровки (выпущено 6 мин), рядом с Лебединским (16 мин), вблизи Павлополя и Васильевки, рядом с Авдеевкой и возле населенного пункта Славное.

Еще четыре раза боевики открывали огонь в районе населенного пункта Крымское (выпущена 41 мина), неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского (10 мин), а в районе населенного пункта Новоалександровка велся снайперский огонь.

"От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.

Напомним, вечером 19 марта штаб ООС сообщил, что в результате снайперского огня на Донбассе погиб украинский военный.

Встреча ТКГ по Донбассу пройдет онлайн из-за коронавируса Красный Крест на Донбассе призывает не обстреливать объекты водоснабжения
Новости Украины Донбассобстрелперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь