Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще четверо ранены

В течение минувших суток, 7 ноября, на Донбассе боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще четыре получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что позиции подразделений Объединенных сил обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Обстрелы зафиксированы недалеко от Водяного, Песков, Гнутового, Опросного, Красногоровки. Противотанковые управляемые ракеты использовали возле Авдеевки.

Кроме того, боевики открывали огонь вблизи Крымского, Южного, Луганского, Хутора Свободного, Новолуганского, Майорского.

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе начнется 8 ноября в 12:00.

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что после разведения сил в Золотом Луганской области не было зафиксировано нарушений режима тишины.