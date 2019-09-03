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Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 07:11
Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен
Иллюстративное фото (ООС)

Всего за сутки зафиксированы 15 обстрелов

В течение прошлых суток, 2 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы осуществлялись из запрещенных Минском артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксированы неподалеку Водяного, Гранитного Лебединского, Новомихайловки, Талаковки, Новотроицкого, Гнутового, Красногоровки, Новотошковского, Новозвановки и Хутора Свободного.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя.

РБК-Украина писало, что за сутки 1 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Напомним, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе вечером в воскресенье, 1 сентября, вновь прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия, совершив несколько обстрелов украинских позиций в направлении населенных пунктов.

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