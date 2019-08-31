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Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб и еще один ранен

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Боевики 17 раз нарушили "тишину"

В течение минувших суток, 30 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что позиции украинских военных обстреливали из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз неподалеку Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;
  • вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским- из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;
  • около Марьинки - с подствольных гранатометов;
  • вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов - вблизи Новотроицкого, Золотого-4, Новолуганського, Майорска, Станицы Луганской, Новозвановки.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня - вблизи Водяного и Зайцевого. О погибших или раненых не сообщается.

Напомним, за сутки 29 августа боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Российские войска и их наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили беспилотник для сброса гранаты.

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