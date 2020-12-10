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Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов возле Талаковки и Авдеевки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 9 декабря, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Водяное использовали стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и с автоматический станковый гранатомет.

Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БпЛА типа "квадрокоптер". Украинские военные сбили его из стрелкового оружия после пересечения линии разграничения.

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Кроме того, украинские военные обнаружили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону своих подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрывы с использованием зарядов разминирования.

С начала текущих суток, 10 декабря, боевики один раз нарушили перемирие. Так, враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала обучения боевиков с боевой стрельбой в Луганской области.

РБК-Украина писало, что с начала перемирия на Донбассе 27 июля четверо украинских военнослужащих погибли, еще 15 получили ранения.

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