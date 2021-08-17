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Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб

Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Прицепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, боевики уже дважды открывали огонь на Донбассе - возле Прицепиловки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет

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