Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб

Так, вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Прицепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, боевики уже дважды открывали огонь на Донбассе - возле Прицепиловки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет