ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 08:09
Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб Фото: на Донбассе погиб военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Прицепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, боевики уже дважды открывали огонь на Донбассе - возле Прицепиловки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Боевики на Донбассе
NEWS
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого
DAILY
Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Казус Тупицкого. Почему суды отменяют решения Зеленского и чем это грозит