Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили "режим тишины", один военный погиб
За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, вблизи Золотого-4 боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино враг обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Прицепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов утра, 17 августа, боевики уже дважды открывали огонь на Донбассе - возле Прицепиловки и Водяного. Потерь среди украинских военных нет