Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Так, вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Неподалеку Гнутово боевики дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле Старогнатовки – из стрелкового оружия.
Вблизи Новгогородського враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1.
Недалеко от Золотого-4 российские наемники осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Возле Широкино российские оккупанты обстреливали наших военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня вблизи поселка Шумы.