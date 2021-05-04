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Сутки на Донбассе: боевики обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов

Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этих суток позиции ВСУ обстреляли один раз.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.

Неподалеку Водяного и Талаковки стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Напомним, из семи КПВВ на Донбассе работает только один.

Отметим, представители ЕС на встрече с российским послом жестко осудили действия РФ.

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