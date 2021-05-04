Сутки на Донбассе: боевики обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. С начала этих суток позиции ВСУ обстреляли один раз.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет.
Неподалеку Водяного и Талаковки стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.