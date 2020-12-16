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Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 11 раз, стреляли из гранатометов

Среда 16 декабря 2020 07:37
Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 11 раз, стреляли из гранатометов
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Шумы, Авдеевка, Опытное и Водяное. В течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток, 16 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Они вели огонь вблизи Водяного из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 21 нарушение мир'я на Донбассе.

Напомним, украинская разведка зафиксировала проведение российско-оккупационными силами военных сборов на Донбассе.

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