ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За сутки от COVID-19 в мире умерло рекордное количество людей

Четверг 26 ноября 2020 05:11
За сутки от COVID-19 в мире умерло рекордное количество людей
Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это больше всего за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего смертей зафиксировано в США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии - более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

В настоящее время в мире от COVID-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют - 17,3 миллиона.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине. Усиленный карантин вводится с точки зрения эпидемиологии и цифр роста.

Также в комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения назвали "светом в конце тоннеля" последние результаты исследований вакцины против коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь