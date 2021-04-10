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За сутки в Британии вакцинировали рекордное количество людей

Автор: Даша Харченко

В Британии за сутки от коронавируса вакцинировалось рекордное количество людей. Они уже получили вторую дозу вакцины.

Об этом сообщает Sky News.

Около 449 269 человек получили вторую прививку от коронавируса в течение последних суток. Следовательно, 6 541 174 человек в Британии уже полностью вакцинированы.

Предыдущий рекорд по количеству привитых был зафиксирован 1 апреля. Тогда инъекции получили 445 416 человек.

В целом в Британии по крайней мере одну прививку от коронавируса получили 31 903 366 человек.

В то же время в стране за последние сутки зафиксировали 3 150 новых случаев и 60 смертей от коронавируса.

Напомним, консультативная группа экспертов по вакцинации при правительстве Великобритании рекомендовала не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации граждан в возрасте до 30 лет. Специалисты считают, что в данной возрастной группе необходимо предложить альтернативный препарат для вакцинации вместо AstraZeneca.

К слову, только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них прекращали вакцинацию этим препаратом.

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Новости Украины ВеликобританияВакцинаВакцина от коронавируса
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