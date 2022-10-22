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Суспільство не пробачить. Колишніх відносин України з РФ більше не буде, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Після закінчення війни Росії проти України між країнами не буде колишніх відносин. Бо українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадських телеканалів CTV та CBC .

За його словами, рано чи пізно Росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься.

"Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Суспільство їм цього не пробачить", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що рівень відносин залежатиме від того, чи сама Росія поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.

"Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії. На його думку, Захід повинен попередити Москву, що буде удар по російським центрам ухвалення рішень.

Також Зеленський заявив, що Збройні сили України "знайдуть росіян за запахом" , якщо ті сподіваються залишити українців без світла.

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