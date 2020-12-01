В "Суспільному" заявили о задержании менеджера филиала в Ивано-Франковске

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В Ивано-Франковске сегодня, 1 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины задержали менеджера филиала "Суспільного". Менеджера подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом заявили в "Суспільному".

Как рассказали в вещателе, сегодня правоохранители провели обыски в офисе Ивано-Франковского филиала и задержали менеджера. Сейчас ей готовят объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

"Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, "Суспільне" примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушений закона кем-либо", - говорится в заявлении вещателя.

В вещателе надеются на объективное расследование дела без какого-либо давления на компанию. В то же время "Суспільне" готово сотрудничать со следствием по делу в отношении своего сотрудника.

Напомним, весной 2020 года "Суспільне" оказалось перед угрозой закрытия из-за долгов. Вещатель просил Кабмин погасить задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс".

Также РБК-Украина писало, что Япония согласилась профинансировать "Суспільне". Япония предоставила вещателю грант на сумму более 2 млн долларов для покупки оборудования.