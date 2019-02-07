Супрун отстраняют в интересах скандальной экс-регионалки: все подробности (фото, видео)

Фото: Ульяна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Журналист Денис Казанский поддержал руководительницу Минздрава

Известный журналист и блогер Денис Казанский выступил в поддержку Уляны Супрун и сообщил о том, что народный депутат от "Региональной партии" Игорь Мосийчук подал против нее иск в интересах "регионалки" Татьяны Бахтеевой. В своей публикации в соцсети Facebook автор рассказывает о поддержке сторонницей Януковича сепаратизма на Донбассе в 2014 году.

Также приводится некоторые видео и фото доказательства.

Журналист пишет, что Бахтеева ранее годами "лоббировала интересы фармацевтической мафии", не гнушаясь даже поддержкой производителей трамадола.

"Когда в комментариях Олександр Романюк спросил Мосийчука, как так получилось, что РПЛ подружилась с Бахтеевой, тот прямо ответил, что Бахтеева - няша, потому что помогала правым медобеспечением", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Казанский уточняет, что Бахтеева действительно помогала, но не украинским правым, а пророссийским, которые воевали за отделение Донбасса от Украины.

"Лапшу про патриотку-Бахтееву можна вешать на уши кому угодно, но не мне, так как память у меня хорошая, и я отлично помню Татьяну Бахтееву на баррикадах "ДНР" у захваченной Донецкой ОГА весной 2014-го. Тогда регионалы еще думали, что контролируют сепаратистов и приходили к ОГА поддержать "наших ребят", - отметил Казанский.

Он также добавил, что Татьяна Бахтеева вела себя с сепаратистами подчеркнуто по-дружески, разгуливала под руку со "спикером парламента ДНР" Маковичем.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Журналист опубликовал видеозапись ее выступления на баррикадах сепаратистов в апреле 2014 года, где среди прочего Бахтеева публично заявила о своей работе по вопросам обеспечения "активистов" медикаментами с неким Юрием Юрьевичем. Этот человек, стоящий рядом с ней, является "героем Новороссии" Юрием Евичем. С первых дней инспирированной Кремлем "русской весны" он примкнул к сепаратистам и создал "Первый добровольческий медицинский отряд".

Видео: facebook.com/den.kazansky

Казанский уточнил, что это формирование занималось сначала сбором и отправкой медикаментов для боевиков, а затем отдельные его члены, включая Евича, принимали участие и в реальных боевых действиях.

"В сети Евич достаточно известен, материалов о нем в гугле много, так что не буду тут подробно описывать его боевой путь", - написал журналист.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Казанский рассказал, что если раньше Бахтееву просто игнорировали, то теперь участнице сепаратистских митингов начинают потихоньку изобретать героическую биографию, и это "уже слишком".

"Я конечно понимаю, что нет таких глубин, которые были бы глубже глотки нардепа Мосийчука, но хотя бы не нужно оправдывать свои коммерческие отношения с Бахтеевой высокими идеалами.

Нет ни одного факта, который бы свидетельствовал о помощи Бахтеевой медикаментами украинским правым. Зато есть ее собственное признание в помощи "Первому добровольческому медицинскому отряду" Юрия Евича, сделанное на баррикадах "ДНР". С момента этого признания прошло почти пять лет. И вот сегодня человек, снабжавший медикаментами убийц украинских солдат, с помощью своих ручных обезьянок добивается отставки украинского министра, поламавшего ее старые схемы. Что сказать... Символично", - заключил он.

Фото: скрин facebook.com/den.kazansky

Напомгим, Татьяна Бахтеева во времена Януковича являлась одной из самых влиятельных женщин страны. Была членом Партии регионов. Она руководила парламентским комитетом по вопросам здравоохранения. Считалось, что Бахтеева входила в ближний круг семьи беглого экс-президента. Позже стала народным депутатом от "Оппозиционного блока".

В комментариях к публикации пользователи сети живо отреагировали на рассказ журналиста - они возмущаются, как политики могли "проглядеть" прошлую активность "регионалки" и лоббировать ее интересы:

"Столько гадости уже сказано в сторону Супрун (особенно со стороны сомнительных личностей), что можно с уверенностью сказать - она движется в верном направлении!"

Скрин комментариев: facebook.com/den.kazansky

"Хорошо, что Интернет все помнит. Спасибо, надеюсь когда-то и эта дрянь сядет";

Скрин комментариев: facebook.com/den.kazansky

"Ее частная клиника и сейчас в Донецке работает в Калинина, это ее вотчина, не может все бросить и уехать, как сделали это мы.... они в Донецке и сейчас, боги ведают только, что она делает в Украине... привела войну и уже пять лет война, а отвечать когда она будет, или им все можно";

"Стоп... а что, у нас Бахтеева до сих пор не на "Миротворце?"

"Бахтеева? Так это же королева наркобизнеса времен Яныка. Радикалы совсем рехнулись? От вам и ради кала. Пусть уже тогда интересная Супрун будет, чем этот наркотрафик"...

Скрин комментариев: facebook.com/den.kazansky

Как сообщалось, 5 февраля Украину всколыхнула новость о том, что Окружной админсуд Киева временно запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В сети сразу же появилось множество реакций на отстранение Супрун от должности. Так, многие высказали ей свою активную поддержку Позже стало известно, что Кабмин обязательно обжалует это решение суда.

Напомним, окружной административный суд города Киева рассмотрит ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун реализовывать полномочия министра здравоохранения 11 февраля.