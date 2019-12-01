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Суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальню смену имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.12.2019 - 21:35
Суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальню смену имиджа
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова поразила сеть новым образом

Оля Полякова для популярного шоу X-Фактор решилась на смелый эксперимент со своей внешностью и предстала в необычном образе, хотя эпатировать публику для Королевы ночи отнюдь не впервой. Артистка призвала поддержать участников вокального конкурса - своих протеже - и ради этого "обновила" волосы. Певица опубликовала фото в своем Instagram и обратилась к поклонникам.

Так, суперблондинка Украины с теперь уже черно-белыми локонами для симметрии выбрала костюм в аналогичной цветовой гамме с глубоким декольте.

Суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальню смену имиджа

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Добавим, что в этот раз Оля предстала и без одного из главнейшего своего атрибута - невероятного и уникального головного убора.

"Колдун 02! Няня 04! Аня 06! На номер 7766! Ребята, поддержите самую старшую категорию!" - призвала Полякова.

Пользователи сети восторгаются смелым образом артистки и признают, что она имеет просто "чумовой" вид. Некоторые находят сходство Поляковой в таком амплуа с эпатажной Леди Гагой.

  • Как всегда шикарная;
  • Оля ты очень, очень, очень красивая;
  • Великолепная Ольга;
  • На вас здесь похожа Леди Гага!
  • Костюм шикарен;
  • Ты такая красивая всегда, и на Х-Факторе божественная;
  • Чума;
  • Олюся, что-то кудри тебе не очень... Прости, ты с ними старше выглядишь. Люблю тебя, за твою открытость и талант.

Суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальню смену имиджа

Скрин комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что юная дочь Поляковой покорила сеть своей красотой.

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Новости Украины х-факторОля Поляковановости шоу-бизнеса
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