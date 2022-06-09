Над Сумской областью самолет сбил российскую ракету

В Роменском районе Сумской области украинский самолет сбил российскую ракету. Обломки упали в одном из населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету! Спасибо нашим защитникам!",- написал председатель Сумской ОВА.
Напомним, россияне ежедневно обстреливают Сумскую область из различных видов оружия. Бьют практически по всей линии границы. Вчера нанесли удар по территории Краснопольевской громады самолетов.
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