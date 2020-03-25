В Сумской области зафиксировали смерть больной коронавирусом

В Конотопе (Сумская область) сегодня, 25 марта, умерла женщина, у которой экспресс-тестом обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Сумской областной государственной администрации (ОГА) на странице в Facebook.

Отмечается, что женщина скончалась в Конотопской центральной районной больнице. Сейчас анализы умершей были отправлены в областной лабораторный центр для окончательного установления диагноза.

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сегодня у жительницы Конотопского района два експрес-теста на коронавирус показали положительный результат. Больная находилась в реанимации местной больницы и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также РБК-Украина писало, что в Центре общественного здоровья сообщили об увеличение количества подтвержденных случаев коронавируса в Украине. По состоянию на вечер 25 марта в Украине обнаружили 136 случаев COVID-19.