В Сумской области зафиксировали первый случай коронавируса

В городе Конотоп Сумской области был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Артема Семенихина в Facebook.

По его словам, женщине, у которой диагностировали коронавирус, сделали два экспресс-теста. Они оба показали положительный результат. Ее анализы направлены на подтверждение в сумскую лабораторию.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания на коронавирус. Женщина 76 лет из села Казацкого Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мер.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве возросло до 34. Сегодня, по его словам, коронавирус был диагностирован у троих мужчин, которые недавно вернулись из-за границы.

Кроме того, в Запорожской области увеличилось количество заболевших коронавирусом. Всего в Запорожской области по состоянию на 25 марта подтвердили пять случаев коронавируса COVID-19.