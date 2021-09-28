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В Сумской области во время загрузки военной техники погиб военнослужащий

Автор: Инна Собора

В Сумской области 27 сентября погиб военнослужащий. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кролевецкий городской совет.

Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона ( В/Ч А1476 ). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.

В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

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Вооруженные силы УкраиныСумская область