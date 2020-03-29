В Сумской области возросло количество больных COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый случай зафиксировали в Ахтырке

В Сумской области лабораторно подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Сумская областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook.

По данным ОГА, болезнь диагностировали у 39-летнего мужчины из Ахтырки, который 15 марта вернулся из-за границы и находился под присмотром семейного врача.

"28 марта, после того как у него появились симптомы заболевания ОРВИ, мужчина обратился в больницу. Проведенный тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19", - рассказали в ОГА.

Отмечается, что сейчас больной мужчина находится в самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Также определяется круг лиц, которые могли с ним контактировать.

"Всего по состоянию на 29 марта в Сумской области подтверждено 6 случаев заболевания COVID-19: 3 - в Конотопском районе, один из которых летальный, 2 - в городе Сумы, 1 - в городе Ахтырка. Состояние всех больных стабильное, заболевание проходит без осложнений", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах исполком городского совета запретил жителям города и общины выходить на улицу без крайней необходимости во время карантина. Детям до 14 лет запретили находиться вне дома без сопровождения взрослых.

Добавим, по состоянию на 28 марта в Сумской области было лабораторно подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом. Один из случаев - летальный. От коронавируса умерла жительница Конотопского района.