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В Сумской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Автор: Максим Зайченко

В субботу утром, 12 сентября, в поле возле села Дякивка в Сумской области обнаружили легкомоторный самолет, который потерпел крушение. Обстоятельства авиакатастрофы пока неизвестны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию об инциденте в 08:10 утра. На месте они выяснили, что упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.

"На месте падения самолета работает мобильно-оперативная. Привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Житомирской области разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.

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