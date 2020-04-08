В Сумской области у умершей женщины подтвердился коронавирус

В Сумской области у умершей в селе Казацкое Конотопского района женщины подтверждено инфицирование коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Как он отметил, сегодня пришли результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое.

"Официально. Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района Грищенко Е.М. от лаборатории Минздрава города Киева. Коронавирус у нее подтвердился", - отметил Семенихин.

Напомним, глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль заявил, что об ослаблении карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса, можно говорить не ранее мая.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина будет комментировать не раньше, чем через 10 дней.

Так, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались еще семь украинцев.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.