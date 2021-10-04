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В Сумской области украли 2,7 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Сумской области схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. В результате чего было присвоено 2,7 млн гривен госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-цетр СБУ.

По информации правоохранителей, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

Так, в октябре 2020 года Полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных

Однако, установлено, что организаторы схемы систематически вносили ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того большинство работ так и не были выполнены.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий было присвоено 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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Сумская областьСлужба безопасности Украины