ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Сумской области украли 2,7 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 04 октября 2021 10:44
В Сумской области украли 2,7 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID Фото: похищение средств с COVID-фонда обнаружили в Сумской области ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Сумской области схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. В результате чего было присвоено 2,7 млн гривен госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-цетр СБУ.

По информации правоохранителей, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий.

Так, в октябре 2020 года Полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных

Однако, установлено, что организаторы схемы систематически вносили ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того большинство работ так и не были выполнены.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий было присвоено 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Служба безопасности Украины
NEWS
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров