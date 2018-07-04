Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

В Сумской области раскрыто тройное убийство. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В Краснопольском районе Сумской области 2 июля 2018 года выявлены брошенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие троим жителям Запорожской области", - говорится в сообщении.

В то же время в озере обнаружили большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

В связи с этим было начато спецоперацию с целью установления всех обстоятельств происшествия, а также обнаружения исчезнувших лиц и задержания причастных к возможному преступлению.

В ходе следствия выяснилось, что трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике.

В ходе спецоперации правоохранители задержали двух мужчин, причастных к их исчезновению. У них обнаружили три золотых и одну серебряную цепочки, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули различного калибра.

4 июля обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные в поле. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что полиция Киева возбудила дело по факту убийства женщины в лифте.