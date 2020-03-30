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В Сумской области подтвердили еще три случая коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:03
В Сумской области подтвердили еще три случая коронавируса
Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

Коронавирус зафиксировали у трех женщин с села Козацкое

В понедельник, 30 марта, в Сумской области лабораторно подтверждено еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областной штаб для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что все трое инфицированных - женщины в возрасте 59, 61 и 63 года с Конотопского района села Казацкое.

"Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено девять случаев заболеваний COVID-19: 6 в районе Конотопа, один из которых летальный, два - в городе Сумы, один - в городе Ахтырка. Состояние больных оценивается как стабильное.

"В больнице находятся пять больных, три человека на самоизоляции. Из всех зарегистрированных больных три человека вернулись из-за границы (2 - Сумы, 1 - Ахтырка)", - говорится в сообщении.

Всего в Сумском областном лабораторном центре с начала пандемии было зарегистрировано 50 подозрений. Сейчас прорабатывается 14. Остальные подозрений сняты.

Напомним, в Сумах исполком городского совета запретил жителям города и общины выходить на улицу без крайней необходимости во время карантина. Детям до 14 лет запретили находиться вне дома без сопровождения взрослых.

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